北韓遭洪水侵襲 南韓不打算援助
南韓統一部發言人鄭俊熙今天在記者會上表示，即使北韓提出洪澇賑災援助請求，但有鑑於北韓第5次核試後的朝鮮半島形勢緊張，南韓向北韓提供援助的可能性很低。
鄭俊熙還強調，北韓在遭受洪災的情況下，仍執意實施耗費鉅資的核子試驗。北韓應將巨大的財力和人力投入到賑災搶險和重振民生上，而非用於核子試驗。北韓當局對災情袖手旁觀，反將人力和財力投入到毫不相關的部分，因此追究北韓政權的責任才是首要任務。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，鄭俊熙說，緊急救助的國際性原則一般是受害國家先提出請求，若該國家未提出請求，即使情況再嚴峻，不率先提供援助是國際慣例。
鄭俊熙說，到目前為止，北韓尚未就洪水災害提出援助請求，今後預計也不會提出。即便北韓提出請求，從當前情況來看，南韓提供援助的可能性也很低。1050919
(中央社)
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