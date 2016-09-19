MLB》H.拉米瑞茲轟雙響 洋基苦吞5連敗
紐約洋基日前一度打出氣勢，還有望競爭美聯外卡席次，卻在近期陷入一波4連敗低潮，19日與波士頓紅襪系列賽最後一戰，前4局就取得4分領先，孰料比賽後段風雲變色，先在第6局被追平，第7局被H.拉米瑞茲擊出致勝轟，終場4比5遭紅襪橫掃，外卡落後達4場。
前3戰皆輸球的洋基，此役派出「沙胖」沙巴西亞掛帥，比賽前段還投得有模有樣，不過第5局遇亂流，原本沙胖接殺貝茲的平飛球，只要傳一壘就能安全下莊，不料他卻傳球失誤，逼不得已只能對決H.拉米瑞茲，而被擊出3分炮。
H.拉米瑞茲說，當時休息室傳出的吶喊聲，給他很大的力量，「如我所說，因為板凳上的隊友們，讓我變得更有信心，他們每天都這麼做，讓我們更專注於比賽。」隨後沙胖在第6局被連打3支安打後退場，不過接手的帕克(Blake Parker)心臟夠強，連擋代打歐提茲、派卓亞、波格茲3強棒，未讓傷害擴大。
然而，雖然洋基閃過3個強打棒，但還是逃不過H.拉米瑞茲的狙擊，第7局接替帕克的克里帕德，面對H.拉米瑞茲又被扛出一記陽春彈，且就靠這1分，讓紅襪4連戰橫掃洋基，如今在美東領先第2的巴爾的摩達3場。
此役歐提茲休兵，擊出雙響炮、歸隊「代班」的H.拉米瑞茲，無疑是致勝功臣，表現出色也獲總教練費洛肯定，「當我們讓歐提茲休息，有他(H.拉米瑞茲)的中心棒次，還是不能輕忽，他能打出適時一擊，少了他對我們是相當巨大的影響。」
而洋基遭紅襪橫掃，吞下近期5連敗，如今落後美聯外卡第2的多倫多藍鳥達4場，想晉級的難度越來越高，塔謝拉無奈的說，「我覺得我們錯失3到4場勝利，大家也都已經盡力去拚，只是一切並未朝我們所想要的方向發展。」
(中時電子報)
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