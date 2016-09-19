愛自然》社區綠美化結合可食地景！巧思、創意、心體驗

社區媽媽及志工們運用巧手創造出屬於社區特色的裝置藝術娃娃「你儂我儂」。（新北市府景觀處提供）

新北市政府為帶動綠化、打造舒適生活環境，推動社區綠美化競賽材料補助，自100年迄今已補助逾600處綠美化施作點，105年已有91處社區鄰里空間完成施作，其中結合健康安心蔬果的可食地景種植共29處，更包含了「社區中庭、鄰里空間、屋頂露臺」等多樣化空間，為新北市邁向綠色家園的目標，奠定了新的里程碑！

新北市政府為帶動綠化、打造舒適生活環境，推動社區綠美化競賽材料補助，自100年迄今已補助逾600處綠美化施作點。（新北市府景觀處提供）

今年的建置成果也有著不同以往令人驚喜及感動的故事，例如土城區北京公寓大廈管理委員會，將社區內廢棄已久的泳池加以利用，搖身一變打造成為社區的公共菜圃。主任委員許得群說：「我們此次能夠參加景觀處所規劃的可食地景補助活動，讓參與的30多個家庭藉此凝聚社區意識，讓彼此情感熱絡起來，是一次成功的案例，希望政府與社區共同延續這種有意義的活動。」。

105年已有91處社區鄰里空間完成施作，其中結合健康安心蔬果的可食地景種植共29處，更包含了「社區中庭、鄰里空間、屋頂露臺」等多樣化空間。（新北市府景觀處提供）

而新莊區的向陽社區公寓大廈管理委員會在社區中庭內，除由志工們用木料親手打造的蔬果綠廊，以綠美化結合可食地景以外，更將綠美化結合人生的歷程融入其中，社區媽媽及志工們運用巧手創造出屬於社區特色的裝置藝術娃娃，六大主題有「兩小無猜」、「情竇初開」、「純純的愛」、「你儂我儂」、「永結同心」，到代表家庭圓滿的「和樂融融」。社區志工萬慧娟說：「對於此次可食地景做為美化環境與維護的參與，讓我們這群志工夥伴彼此間的互動與情感更加活絡、凝聚，除此之外更帶動居民們對於公共空間的關注，大家對於建置後結果也都給予非常大的讚賞與肯定。」。

景觀處長謝宏偉表示，市府辦理競賽材料補助，其中真正的內涵是希望透過競賽能凝聚社群的向心力，雖然每個社區補助金額不高，但卻能發揮不僅止於「環境綠化」百倍的效益，其中互動參與的過程所產生無形價值更是別具意義！

(中時電子報)