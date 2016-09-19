長榮航空與國泰世華推聯名卡 10元回饋一哩

國泰世華銀行與長榮航空宣布推出《國泰世華長榮航空聯名卡》共有極致無限卡、無限卡、極致御璽卡、御璽卡等4款。（鄧博仁攝）

由visa總經理麻少華（左起）、長榮總經理陳憲弘、國泰世華董事長陳祖培、長榮董事長林寶水、國泰總經理李偉正共同發表。（鄧博仁攝）

國泰世華銀行與長榮航空宣布推出《國泰世華長榮航空聯名卡》共有極致無限卡、無限卡、極致御璽卡、御璽卡等4款。購買指定的機票、旅遊產品、機上免稅品或在海外消費，就享有10元回饋1哩的優惠。

(中時)