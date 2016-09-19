小米手環開發商估值達10億美元 躋身獨角獸

鳳凰科技今（19）日引述外媒報導，小米手環開發商「華米科技」在最新1輪融資當中，估值達到10億美元，躋身獨角獸（估值超過10億美元的未上市新創公司）之列。完成此輪融資後，華米科技將進一步拓展全球市場。

華米科技是小米的製造合作夥伴，旗下重要產品為小米手環。該產品自上市以來已在中國售出逾2,400萬個，為小米生態圈最暢銷的配件之一。據IDC統計，華米科技在今年第2季已成為全球第2大穿戴式裝置設備製造商，僅次於Fitbit。

(工商)