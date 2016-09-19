帶傷上陣 張宥心輪滑錦標賽奪冠
代表我國參加「2016世界速度輪滑錦標賽」的國手張宥心，在1萬5000公尺淘汰賽中，忍著前一天賽事的摔傷之痛衝向終點線，為我國奪得一面金牌。張宥心今天返回故鄉宜蘭，她希望未來能在成人組賽事中持續拿下好成績。
世界速度輪滑錦標賽9月11日至18日在大陸南京市舉行，代表我國參賽的國手張宥心、劉星妤都是隸屬宜蘭縣五結鄉「紅小將」團隊的選手。
張宥心說，比賽時確實感受到壓力，但轉念一想「不要管，拚下去就對了！」11日的1萬公尺淘汰賽中，她被對手絆倒2次，第1次絆倒後還能跟上，但第2次被絆倒後被淘汰。
被絆倒2次，讓張宥心手腳受傷，她嘆說，原本將重心放在1萬公尺，孰料卻被淘汰，12日1萬5000公尺賽事帶傷上陣，心裡抱著平常心參賽，卻意外地拿到金牌，很感謝教練與隊友的幫忙，奪金「真的很開心！」
已經18歲，目前就讀宜蘭大學一年級的張宥心，是最後一次參加該賽事的「青年女子組」，她希望未來能在「成人組」中奪冠。
「紅小將」顧問、縣議員黃適超表示，紅小將從2004年在五結鄉成立，培育許多選手，宜蘭欠缺室內輪滑場地且又多雨，能在先天條件不佳的環境下奪冠，相當難得可貴。
(中時)
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