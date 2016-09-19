暖身暖心紓絡筋骨 秋冬泡湯好時機！

現代人每天身處壓力高漲的環境，長時間固定姿勢使用電腦或低頭滑手機，造成肩頸負擔加劇。根據天下雜誌調查，高達五成五的民眾都有肩頸痠痛的毛病，除了建議每隔一段時間要起身動一動、避免長時間維持同一姿勢外，泡溫泉也可改善肩頸緊繃、舒緩筋絡。

世界上許多民族喜愛泡湯，古羅馬人愛泡湯，日本也是愛好溫泉文化的民族，神奈川箱根溫泉、群馬草津溫泉都是舉世聞名的溫泉；台灣位於環太平洋火山鏈，北台灣也有北投、萬里、礁溪等溫泉，由於地理環境不同，泉水所含的成分和療效也各不相同。

「在地生活專家」WorldVentures探訪位於新北市萬里區、山海交界處的沐舍溫泉渡假酒店。因其獨特的地理位置，溫泉水自大屯山流到金山、萬里時與海砂岩層混和，形成稀有的山海泉。溫泉水質更融合了四種泉水，包含碳酸氫鈉泉、硫磺泉、海底溫泉與少量青磺泉，具有多種療效。

沐舍溫泉渡假酒店呈現浪漫的峇里島風格。(業者提供)

碳酸氫鈉泉又稱為美人湯，能幫助血液循環、改善心血管疾病，關節炎和風濕患者，泡湯後病痛症狀也能得到舒緩。硫磺泉具有排毒、解毒的療效，可以舒緩肌肉痠痛、改善慢性皮膚病。海底溫泉則相當稀有，擁有豐富的礦物質，沒有嗆鼻的氣味，能夠滋潤皮膚、軟化、漂白角質層。業者建議，最佳的泡湯溫度大約在攝氏40度左右，每泡5分鐘需休息5分鐘，一週泡湯頻率2到3次。此外，不建議飲酒後泡湯。

民眾在沐舍溫泉渡假酒店享受泡湯。(業者提供)

除了溫泉，沐舍溫泉渡假酒店也提供美食佳餚，選用當地食材製作餐點，讓泡完溫泉、飢腸轆轆的消費者享用。節氣行至秋分，沐舍溫泉渡假酒店主廚，還會設計肥美的萬里蟹菜單，讓來客大飽口福。飯店另提供WorldVentures會員尊榮服務，泡湯搭配套餐享有3到5折的優惠。

(中時電子報)