父酗酒鬧自殺、母改嫁 楊小妹將赴瑞典展新生
(17:38更新內文)楊小妹有新家了。彰化縣政府社工員透過財團法人忠義社會福利事業基金會協助媒合，前年4月找到瑞典艾德曼夫妻，經過一年半的網路視訊、書信往返建立雙方信任關係，夫妻倆專程來台迎接她，今天上午在縣長公館舉辦「無國界的愛」歡送會，場面溫馨又感傷。
社會處副處長王蘭心說，6歲的楊小妹因生父情緒不穩，長期酗酒、曾有自殺紀錄，生母則已另組家庭，其他親屬亦不願扶養，社會處101年啟動緊急保護機制將她安置寄養家庭，並於年底聲請法院判決由彰化縣長擔任監護人。
歡送會佈置十分溫馨，縣長夫人劉慧如以嫁女兒心情歡喜送上金鎖片和紅包，寄養家庭的父母和兩位大姊姊也專程請假前來送別，全力讓楊小妹在滿滿的愛中迎接新家、新爸媽，大夥仍難掩不捨之情，三個媽媽在現場淚眼相對哭紅眼。
寄養媽媽施雁方說，知道媒合成功後心情一直很複雜，一年半來在大女兒居中翻譯下陪著小妹跟新家庭的父母網路互動，很高興她有這麼棒的永久家庭，但一想到就此分離又難過到眼淚潰堤。
32歲的艾德曼是環境工程師，他說夫妻倆過去對台灣的印象很好，喜歡台灣的環境與風土人文，因此收養亞洲兒童時就選擇了台灣，這次為了迎接女兒首度來台，夫妻倆將帶著女兒四處走走，留下台灣美好風景的回憶，周四啟程飛回瑞典。
王蘭心說，彰化縣現有56戶寄養家庭，專責照顧有短期或長期安置需求的特殊境遇兒童與少年，目前縣內共有19名孩子因家庭因素，經法定程序由縣長監護，年紀最大者19歲、最小5歲，每個孩子背後都有一段艱辛成長故事，呼籲本縣有愛心的社區民眾，能主動加入寄養家庭行列，縣府將提供專業教育訓練與專家學者評估，在多元化變遷的社會為更多失依的孩子建構安全成長環境。
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