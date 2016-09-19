擱淺漁船油汙清完 西子灣重現原貌
擱淺西子灣的順天606、永興發168等2艘漁船持續抽除船艙殘油，海面水域也大致恢復原有樣貌，19日完成環境復原，也一併將消波塊間的廢棄物清除；至於船體移除，則需等殘油抽完，再進行船艙補漏後拖至造船廠，海難拖救業者今提交計畫內容，港務公司明開會研議。
港務公司指出，順天606漁船完成第2油艙的殘油抽除，目前正緊鑼密鼓進行第3到5艙的抽油作業及第1艙水下檢查；永興發168漁船已完成右舷第1至5艙殘油抽除工作，持續展開左舷船艙殘油抽除離。
港務公司表示，配合業者24小時趕工抽油作業，為確保作業區安全，請港警24小時駐點維護，並請海巡署協助加強沿岸巡邏，制止民眾抽煙及施放煙火；同時，港務消防隊也在抽油作業期間派遣消防車在作業船隻旁待命戒護。
西子灣漁船擱淺漏油事件自14日發生迄今將滿1周，港務公司在第一線坐鎮，並投入大批人力，為的就是避免生態浩劫，歷經大夥人連日辛勞，環境復原工作也完成，讓西子灣恢復原有的美麗樣貌。
(中時)
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