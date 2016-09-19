納骨塔外牆4年剝落 北市：協調廠商處理
媒體報導指台北市陽明山臻愛樓納骨塔啟用才4年，外牆就開始剝落，且因費用高，空櫃率高達5成。北市殯葬處今天表示，將再協調廠商會勘處理，往後也會檢討類似工程合約規定。
自由時報報導，陽明山臻愛樓啟用於民國101年，斥資2億元興建，標榜頂級綠建築，不料才4年，外牆石材就因氣候潮溼、不耐硫磺侵蝕開始剝落，建商龍鼎集團坦承，的確沒有使用抗硫工法，以為用天然石材就足以抵抗天候侵蝕。
報導指出，臻愛樓收費定價是其他市立納骨塔6倍多，且有使用50年的限制，造成空櫃率高達5成，而台北市立富德納骨塔、陽明山第一納骨塔，仍有許多民眾候位。
殯葬管理處表示，臻愛樓工程於94年委託李重耀建築師事務所規劃設計，設計考量陽明山多雨潮濕及美觀特色，採用文化石為外牆材質。至於其剝落情形，將再協調施工廠商及監造單位會勘處理，往後也會檢討類似工程合約規定。
在使用率較低方面，殯葬處說，因為臻愛樓規定亡者需為北市往生市民；使用有50年的限制，是為維護北市往生市民權益，預計北市靈骨塔容量僅能再提供4到5年使用量，公立靈骨樓（塔）將於107年108年用罄。1050919
(中央社)
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