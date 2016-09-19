馬祖高粱酒節 29日東引浪漫登場
馬祖高粱酒節29日東引及臺馬輪甲板上舉行「海上看東引」、好酒品酩會高粱雞尾酒音樂晚會等系列活動，歡迎國人共襄盛舉，相約國之北疆東引浪漫之旅。
原為「東引詩酒節」活動今年定名為「馬祖高粱酒節」，馬祖連江縣政府並發出「馬祖高粱酒節－好酒召集令」，邀請同在北緯26至28度間大陸「白酒金三角」貴州茅台酒、宜賓五糧液、瀘洲老窖等佳釀，一同匯聚到在東引，桃園市長鄭文燦28日晚間搭船前往參與盛會。
「臺馬輪」29日上午9時30分從南竿本島出發前往東引，下午2時30開幕剪綵；下午4時免費上船繞行東引1圈「海上看東引」活動，並行駛到東引燈塔前，舉起高粱酒杯向百年燈塔致敬，現場小提琴演奏及好酒品酩，高粱酒介紹，下午5時30返回中柱港；晚間7時30分至9時30分「臺馬輪」甲板高粱雞尾酒音樂晚會，現場浪漫歌曲演出。1050919
(中央社)
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