文化部籲多閱讀「看見台灣原創力－票選好書送好禮」

研究指出，閱讀小說可提高人類社交能力，特別是閱讀虛構作品、故事類的小說，對提高讀者的社交能力。（達志影像／shutterstock提供）

北宋黃庭堅有云，「一日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎」。雖說在數位化時代，閱讀方式有更多元改變，從平面的書章雜誌移轉到便捷的網路，然不可至否的，全世界閱讀人口有逐年下降的趨勢！然閱讀好處多多，不僅能讓我們瞭解新知、開拓視野，據美國哈佛大學最新研究指出，閱讀小說可提高人類社交能力，特別是閱讀虛構作品、故事類的小說，對提高讀者的社交能力。

文化部主辦的「中小學生優良課外讀物推介評選活動」，在每年獲選的書籍中可發現台灣出版產業優秀的原創作品，為讓民眾能更深入接觸這些精彩的作品，特別舉辦「看見台灣原創力－票選好書送好禮」網路票選活動。

文化部自第38次評選的獲選書中，鎖定適讀年齡層較廣的四個類別－圖畫書類、人文社會類、文學創作類、漫畫類，由評審委員為讀者選出台灣的原創作品，提供民眾票選。網路票選自2016年9月19日起至11月11日止，得獎結果將於11月24日前公告於活動網站。

歡迎一起來投票，選出心目中的「最愛書籍」、「最愛作者」，及學校團體一起動員參與「最愛讀書團體獎」，將送出總價值十萬元新台幣的豐富獎品，有平板電腦、圖書禮券。

(中時電子報)