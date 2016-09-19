通緝毒販中秋返鄉探母落網　病母囑重新做人

遭通緝林姓嫌犯趁中秋節連假颱風來襲，返鄉探視病母，被警察逮捕歸案。（陳淑芬翻攝）

30歲林姓男子因毒品案遭通緝，逃往南部藏匿，趁中秋節假期颱風來襲，返台中欲探視住養老院的病母，第一分局大誠分駐所獲情資，在中秋節當天逮人。林男哀求見將動刀治療的老母，才能安心入獄，警助母子電話連繫，林母苦勸兒子重新做人。慈母之愛讓警方都不勝唏噓。

警方調查，林男因涉販售毒品在今年8月間遭判刑6年5個月，他未到監執行而遭通緝，逃往南部藏匿，警方發現，林男認為莫蘭蒂颱風來襲，各單位將忙著防救災有機可趁，13日即返回台中，警方掌握行蹤，15日監控到他赴大坑區訪友，利用他到小吃店買食物充飢時逮人。

林男落網後，苦苦哀求見住在豐原區某家養老院的病母一面，員警初以為他想趁隙逃逸，但追查發現，林男的6旬老母果真住養老院休養，正等待開刀治療。

林男表示，他親自照顧母親多年，近年來，母親年邁且行動不便才送安養院，今年8月間，母親身體不適經檢查需開刀治療，他未到監執行，就是打算等母親開刀復原後，再主動報到，才能安心入獄。

警方協助林男以電話與母親聯繫，林母在電話中得知兒子被捕，並沒有怨天尤人，還叮嚀欠國家的還是要還，力勸好好重新做人，她會照顧自己，不用牽掛。

母子一席話，讓一旁員警感動不勝唏噓，頻頻勸誡林男要「聽媽媽的話」，不要再讓老母傷心。訊後，將他移送歸案。

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(中時)