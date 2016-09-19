水電工租屋處疑燒炭尋短 送醫搶救中
台南市北區長榮路五段一間透天厝今天突然傳出火警，消防人員迅速抵達撲滅火勢，並救出租住在一樓的王姓水電工，但對方已無生命跡象，經送醫仍在搶救中。警消人員隨後在一樓浴室發現有炭火燃燒的痕跡，初步懷疑王某燒炭尋短，正深入調查中。
據王某親人指出，從事水電工作的王某，平日獨自租住在此一透天厝；最近他與王某接觸時，並沒有感受到王某有尋短念頭。但日前王某腦部長瘤，曾經開刀治療；同時，王也有喝酒騎機車被抓的官司案件，被法官判決刑6個月，且不能易服勞動，讓他覺得鬱悶，不知與尋短動機有否關聯？
上午9點20分左右，台南市消防局接獲民眾報案，指北區長榮路五段一間民宅不斷冒出濃煙。警消人員趕到現場後，破門進入屋內出水灌救，很快便將火勢撲滅，但屋內一樓客廳已被煙燻得焦黑。
消防人員入屋搜尋時，在一樓後方浴室內發現躺臥在浴缸的王姓男子，當時對方已無生命跡象，立即將他送醫，目前仍在急救中。
消防人員除發現浴室內有燃燒木炭的痕跡，還看到屋內其他家具也有焚燒跡象，研判王某燒炭尋短，但屋內並未發現遺書。
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