快時尚送現金券及iPhone7開賣 大江購物中心連假業績年增26.6％
桃園市中壢大江國際購物中心今 (19)日出爐中秋節4天連續假期業績，拜加碼快時尚品牌大店消費滿額送現金券策略，再加上蘋果iPhone 7開賣熱潮，交易筆數及業績分別比去年同期成長19.5％、26.6％。
大江國際購物中心表示，在8月新開幕的時尚品牌大店H&M、ZARA注入大量新客層，15日至19日加碼，憑H&M或ZARA單店單筆消費滿3,600元的發票或大江聯名卡或Chapi店內卡，額外贈送大江現金券250元，一舉帶來買氣與人潮，除運動及戶外用品業種年增近20％，美食街的小吃店櫃更表現亮眼，無論單日業績或用餐人數都直逼農曆過年，業績、交易筆數比去年同期各成長25％、30％。
大江也說，今年多家百貨業周年慶提前在9月中旬開打，就是看好中秋連假帶來的買氣商機，雖遇上颱風來襲，但北台灣影響小，大多消費者減少戶外活動轉往室內百貨、賣場逛街、看電影，整體百貨零售業的業績都不弱。
(工商)
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