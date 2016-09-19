莫蘭蒂颱風災情慘重，高師大師生一起救校園。（吳江泉攝）

高師大師生清掃救校園。（吳江泉攝）

高師大師生一起救校園。（吳江泉攝）

莫蘭蒂颱風強襲高師大受創嚴重，颱風過後隔日學校就開始展開搶救大樹及疏通行道整理校園，許多師生看到總務同仁犧牲連假，即主動建議學校發起「愛校.淨校」活動。高師大選在連假後第一天今（19）日中午，由院系學生幹部主動召集同學自願參加，分別於和平及燕巢二個校區，同步展開愛校園清理活動，共有師生500多位戴手套、拿掃把，一起清理校園。

校長吳連賞表示，這次風災高師大損失嚴重，初估超過2000萬元，師生昨天在網路上發起「愛校.淨校」活動不到幾個小時，今天來參與的教職員工生及高雄市校友會幹部，共計500多位0參加，令人非常感動。

高師大災損除了各棟大樓玻璃窗及採光罩破損外，文學大樓氣象站毀損、活動中心5、6樓露台毀損、珍貴列管老榕樹連根拔起、田徑場水泥探照燈柱吹倒、.文學院教室帷幕牆面吹分電梯待修、部分教室進水等等。

「愛校.淨校」活動再次的讓高師大師生凝聚在一起，「同學要小心，手臂不要被樹枝刺到、先戴手套、要多喝水…」這些話語是校長對學生的關懷。這次的淨校活動，由總務長唐硯漁用心規畫，劃分8大區域，每個區域分別有院長、系主任、老師或教官帶隊，並為大家準備手套及礦泉水。高師大師生相信，在大家齊力同心下，定能讓校園儘早恢復原貌。

(中時)