歐巴馬：美國社會仍對女性當家有偏見

現任美國總統歐巴馬(Barack Obama)在贊助團體演說中提到,他認為當今美國社會仍對於「有能力」的女性當家作主,感到相當「不舒服」,這也是至今美國還未有女性總統的主要原因。身為首位「非裔美國人」(African American)的總統,他對這種觀念非常反感。

據路透社(The Reuters)報導,歐巴馬總統在週日對紐約的贊助團體演講時提到,他認為美國至今仍未有女性總統的原因,是因為美國社會對於「有權力」和「有能力」的女性當家普遍感到「不舒服」,以各種理由去限制和阻礙她們,歐巴馬以自身為例,他的生命歷程中圍繞著數名非常有能力的女性- 他的母親、祖母、妻子和2個女兒,對於社會中這種不公平的氛圍,他表示完全無法認同。

最近3屆總統任期,共6任的國務卿(Secretary of State)人選中包含了3名優秀的女性國務卿,分別是柯林頓(Bill Clinton)總統任命的第2任歐布萊特(Madeleine Korbel Albright)、小布希(George W. Bush)總統第2任國務卿萊斯(Condoleezza Condi Rice),以及歐巴馬第1任期的希拉蕊女士。聯邦參眾兩院(United States Senate and House of Representatives)和政府內閣部長亦愈來愈多傑出的女性成員,但在希拉蕊確認其提名資格以前,女性總統一直只存在於影視節目之中。

身為美國歷史上首位非裔族群出身的總統,再加上同僚希拉蕊(Hillary Clinton)與川普(Donald Trump)的選情再次陷入膠著,歐巴馬與妻子蜜雪兒(Michelle Obama)近日來化身為超級助選員不斷地為希拉蕊拉票,除了強調她在聯邦參議員和國務卿任內的優異表現外,也不忘表示對於川普的輕蔑,「面對我在2008和2012年的共和黨對手,我不會說他們沒資格入主白宮,但對川普,我認為他不夠格!」

