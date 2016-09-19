歐巴馬：美國社會仍對女性當家有偏見

歐巴馬總統日前表示美國社會仍對女性當家有嚴重偏見。（圖/美聯社）

現任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在贊助團體演說中提到，他認為當今美國社會仍對於「有能力」的女性當家作主，感到相當「不舒服」，這也是至今美國還未有女性總統的主要原因。身為首位「非裔美國人」（African American）的總統，他對這種觀念非常反感。

據路透社（The Reuters）報導，歐巴馬總統在週日對紐約的贊助團體演講時提到，他認為美國至今仍未有女性總統的原因，是因為美國社會對於「有權力」和「有能力」的女性當家普遍感到「不舒服」，以各種理由去限制和阻礙她們，歐巴馬以自身為例，他的生命歷程中圍繞著數名非常有能力的女性- 他的母親、祖母、妻子和2個女兒，對於社會中這種不公平的氛圍，他表示完全無法認同。

最近3屆總統任期，共6任的國務卿（Secretary of State）人選中包含了3名優秀的女性國務卿，分別是柯林頓（Bill Clinton）總統任命的第2任歐布萊特（Madeleine Korbel Albright）、小布希（George W. Bush）總統第2任國務卿萊斯（Condoleezza Condi Rice），以及歐巴馬第1任期的希拉蕊女士。聯邦參眾兩院（United States Senate and House of Representatives）和政府內閣部長亦愈來愈多傑出的女性成員，但在希拉蕊確認其提名資格以前，女性總統一直只存在於影視節目之中。

身為美國歷史上首位非裔族群出身的總統，再加上同僚希拉蕊（Hillary Clinton）與川普（Donald Trump）的選情再次陷入膠著，歐巴馬與妻子蜜雪兒（Michelle Obama）近日來化身為超級助選員不斷地為希拉蕊拉票，除了強調她在聯邦參議員和國務卿任內的優異表現外，也不忘表示對於川普的輕蔑，「面對我在2008和2012年的共和黨對手，我不會說他們沒資格入主白宮，但對川普，我認為他不夠格！」

(中時電子報)