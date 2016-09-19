聆聽花開的聲音！台中世界花博slogan揭曉

台中市長林佳龍（右五起）、奧美集團副董莊淑芬、新聞局長卓冠廷等人19日共同發表2018台中世界花博識別系統。（盧金足攝）

台中市政府19日公布2018台中世界花博識別標誌及宣傳口號，「聆聽花開的聲音」的slogan，希望大家敞開心門欣賞大自然之美。（盧金足攝）

2018台中世界花博Slogan為「聆聽花開的聲音」，Logo以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵呈現三展區特色。（盧金足攝）

台中市長林佳龍希望透過2018台中花博，讓世界看見台灣！（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會將於后里、豐原及外埔三地登場，台中市政府今天（19日）公布識別標誌（logo）及宣傳口號（slogan）。其中，logo以台灣地形為底，融合綠色樹葉、藍色水流、橘色花朵呈現三展區特色，還有跳躍人形隱藏其中，象徵人與自然的永續共生；slogan「聆聽花開的聲音」則以聆聽二字，呼籲人們敞開心門，用心聆聽土地欲傳達的訊息。

市府新聞局今天舉行2018台中世界花卉博覽會識別系統發表會，在市長林佳龍、市府副秘書長郭坤明、副市長張光瑤、新聞局長卓冠廷、農業局長王俊雄、參事范世億、設計團隊奧美集團大中華區副董事長莊淑芬、台中在地動畫導演陳旻昱、花博推動委員會委員、各區區長、立法委員何欣純、洪慈庸服務團隊、陳政顯議員助理的見證下，伴隨篤行國小舞蹈班的花朵彩舞，揭曉了台灣意象logo標誌，以及slogan標語「聆聽花開的聲音」。

林佳龍說，台中花博主題為「花現GNP」，這個「GNP」不是冰冷的國民生產毛額，而是有溫度的Green綠色、Nature自然及People人文。在公布識別系統之後，花博籌備進入新的階段，期待台中市的世界花博是獨一無二的，藉由花博，一方面打造台中成為花園城市，提升市民生活品質，一方面代表台灣告訴世界，台灣的花果、農業、園藝發展的理念及特色，「透過台中花博，讓世界看見台灣」。

林佳龍強調，logo之中也訴說台中籌辦花博的波折與轉機，呼應台中世界花博的核心價值；為保存后里馬場文化資產及石虎棲地，花博展區一分為三，logo中分別由橘色花朵、綠色樹葉、藍色水流代表；其間以「圖地反轉」形式穿插人形，象徵以人為本核心價值，代表由人串起生產、生態、生活。

奧美集團大中華區副董事長莊淑芬表示，現代人工作忙碌，生活雖豐富但是心靈被掏空，身忙心也盲；台中世界花博要邀人們一起反思人與自然的關係，藉由花朵的綻放，幫GNP重新定義。

有「台灣宮崎峻」之稱的動畫導演陳旻昱，特別為台中花博logo製作一支20秒動畫短片，今天在發表會上播映；影片中紙片人穿梭飛舞在花叢之中，最後倒臥在綠葉、花朵、水流之側，浮現台中花博logo。

陳旻昱指出，動畫中的元素都由Logo衍生出來，他感謝奧美設計這麼棒的logo；透過動畫，帶領民眾進到微觀世界，窺探花博豐富的元素，用謙卑的態度欣賞花博。

新聞局長卓冠廷強調，台中花博絕非只是一次性、煙火式的盛宴，而是一個轉變的契機，市府先確認展館的永續用途後，再進行展覽規劃，舉辦花博僅是「借用場地」的概念，隨之推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設，都將留下，為地方帶來永續發展，為人民帶來幸福。

(中時)