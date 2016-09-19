陽光、沙灘、比基尼！WV泳池派對抓住夏天的尾巴

「陽光、沙灘、比基尼」可說是夏季的必備元素、缺一不可，歐美風行的泳池派對，近年來也在台灣吹起旋風，舉凡海灘、水上樂園、五星飯店的泳池派對，場場爆滿，一票難求。在地生活體驗專家WorldVentures掌握國際潮流，包下墾丁福容飯店，為會員舉辦夏日泳池派對。

夏日午後，金黃色的陽光灑在泳池畔，WorldVentures準備了精緻晚宴款待500位菁英會員，迎著徐徐微風，享受海鮮、烤肉和生啤酒，將生活中全部的壓力，拋至腦後。

WorldVentures包下墾丁福容飯店，為會員舉辦夏日泳池派對。(業者提供)

入夜之後，派對高潮在悠揚的小提琴聲中揭開序幕。比基尼辣妹與沙灘帥哥穿梭，現場交織不同顏色的氣氛燈，還邀請Live Band與DJ登台演出，讓會員們在泳池邊、舞台上盡情熱舞。WorldVentures菁英會員陳漢鈴興奮的分享：「今天玩得相當開心盡興，即使是像我一樣個性內斂的人，也能融入現場歡樂的氣氛，留下難忘的回憶。」

WorldVentures夏日泳池派對High到最高點。(業者提供)

除了沙灘派對外，也有會員到海邊玩水、墾丁大街逛逛，玩累了就回到福容飯店休息，享用WorldVentures準備的會員專屬禮物：紅酒、酒杯與南洋風格的提袋，讓會員們有各式驚喜。WorldVentures用創意設計活動，結合在地商家與景點，玩出與眾不同的滋味，充份體現了在地生活的精神，帶給會員獨特且尊榮的享受。

(中時電子報)