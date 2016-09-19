六福村Lineup快速通關智慧APP 便利更勝迪士尼
今起，六福村主題遊樂園也有「快速通關」智慧服務了！國外的迪士尼或環球樂園都有快速通關票券服務或商品，遊客若不想花時間排隊，可先行購買或現場抽取，六福村遊樂園19日起推出領先全球的「Lineup」服務，只要下載APP，想玩什麼設施，動動手指就能輕鬆預約，方便又不需加價。
交通部觀光局為提升國內遊樂園服務品質，大力推動「智慧遊樂園區方案」，特別指定位在新竹縣的六福村主題遊樂園，成為全台第1家、也是唯一1家導入創新智慧遊園管理服務「Lineup」的示範區，便利程度超越國外迪士尼「快速通關」預約紙本票券，或是環球影城需加購的快速通關票。
觀光局代理局長劉喜臨表示，觀光局此次與六福村合作推動的創新智慧遊園管理服務「Lineup」，期望透過科技應用，解決園區設施、活動、餐廳及服務人潮擁擠和長時間等候問題，同時也可讓業者了解遊客遊玩軌跡，提供未來調整的行銷策略，未來將全面推廣至國內各遊樂園，以提升服務品質。
六福旅遊集團執行長莊豐如指出，當遊客下載「Lineup」手機APP後，只要開啟藍芽感應遊樂設施定位裝置，就能自行設定想玩的遊樂設施及搭乘時段。
而手機APP在前10分鐘及時間到時，會自動發出提醒通知，屆時遊客再前往遊樂設施即可，不必在現場苦等守候，還即時取得不定期優惠或兌換券等驚喜好康，輕鬆玩樂、聰明消費省更多。
即日起正式啟用並開放預約「Lineup」的遊樂設施包括急流泛舟、笑傲飛鷹、醉酒桶、火山歷險、大海盜、大海嘯、風火輪、蒸氣火車及「5D哈比哈妮大冒險‧魔宮奪寶」數位互動體感劇院等共9項，之後更會陸續開放其它熱門設施。
園方表示，面對接下來的雙十連假、元旦連假及農曆春節，都會持續開放「Lineup」，期望為遊客創造更優質的遊玩體驗與服務。
(中時)
關鍵字：六福村
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