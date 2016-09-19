農委會首抽檢 全台營養午餐13％不合格

營養午餐才說要負責，農委會首度抽檢就破功。農委會抽驗全台學校午餐蔬菜，60件就有8件不合格，不合格率達13%，但有問題的蔬菜恐怕已被學童吃下肚，農委會考慮未來逐月公布抽驗結果，務必在明年9月上路「4章1Q」。

農委會於上月宣布，未來國中、小學童午餐食材將採用有GAP吉園圃安全蔬果、CAS、有機農產品、TGAP產銷履歷等4標章，及有QR Code追溯系統的食材，簡稱「4章1Q」，並從9月開始負責稽查食材合格狀況。

從9月1日至14日，農委會查驗全國65件，目前60件完成檢驗，但卻有8件不合格，不合格率高達13%。其中北區抽驗8件，就有2件莧菜被驗出含有規定不得驗出的「達特南」，分別是台北市的木柵國小、景興國小，另外還有彰化1件韭菜，雲林3件，分別是大黃瓜、結球白菜、空心菜，花蓮1件油菜，基隆1件蔥等，都被檢驗出不合格。

但不合格的蔬菜恐怕已被學童吃下肚，使得外界質疑農委會查驗不公布，動作慢半拍，農委會副主委陳吉仲表示，抽驗結果不適合每周公布，因為樣本和品項上的問題，會有統計上的偏誤，但未來逐月公布絕對沒有問題。

農委會農糧署主任秘書翁震炘表示，不合格率的確偏高，且不合格的廠商並非已簽約「4章1Q」的廠商，未來將持續輔導。

陳吉仲說，目前更重要的是從源頭管理，也許下次可從合約訂定規則，讓供應商跟不合格的契作農民解約等，4章1Q目前屬於試辦階段，預計明年9月正式上路，現在會全力朝這個方向實施，務必讓學童吃得安心。

(中時)