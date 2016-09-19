舒淇婚後首回娘家 馮德倫愛相隨跟飛來台

舒淇和馮德倫日前宣布閃婚。（圖／本報系資料照）

舒淇和馮德倫本月3日閃電宣布結婚，還趁在捷克拍片空檔拍好婚紗，不奢華的隨興風格深受網友喜愛。日前兩人先後回香港過中秋節，舒淇16日再獨自返台，當時還開心拍下登機前影片，但影片中沒見到老公身影，讓人好奇，而今天馮德倫便被直擊也飛來台陪愛妻。

據《自由時報》報導，馮德倫今戴著帽子、墨鏡，一身輕便地現身桃園國際機場，全程幾乎都低著頭走路，見到媒體跟拍，僅不斷說謝謝，而被問到此行會不會和舒淇父母吃飯，他禮貌回應：「當然會，謝謝。」隨後就搭車離開現場，婚後依舊保持低調作風。

(中時電子報)