海巡署雙艦成軍 蔡總統周三親校
海巡署新造1000噸級「台東艦」（CG-133）及「屏東艦」（CG-135），本周三、21日上午在高雄港海軍新濱碼頭舉行成軍典禮，蔡英文總統將親自主持，並登上屏東艦視察航儀、高壓水砲及40快砲等裝備，展現政府捍衛主權及維護漁權的決心。
海巡署表示，此次成軍典禮原訂14日舉行，但因強颱莫蘭蒂來襲取消，因此延到本周三進行，同日中午12時至下午5時，也將開放民眾登艦參觀。
海巡署指出，台東艦及屏東艦全由國人自行設計、建造，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速最高可達24節，續航力6000浬(約1萬1112公里），將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊使用。
另為使國人更瞭解海巡，當日於碼頭設置「海巡艦艇介紹」、「海洋污染防治」、「應勤救難裝備」、「海洋生態保育」等4大展區，並安排專人負責引導及解說，歡迎民眾攜帶身分證件前往參觀。
(中時)
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