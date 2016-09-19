投審會20日不審中嘉案 黃國昌：暫時擋下
時代力量立委黃國昌今天表示，經濟部投資審議委員會明天不會處理遠傳併購中嘉案，「暫時擋了下來」，他也呼籲行政院長林全，為了台灣媒體發展的未來，應否決這樣交易案。
黃國昌17日表示，國家通訊傳播委員會（NCC）日前一紙公文表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，「形同實質放水」，他質疑林全是向遠東集團董事長徐旭東低頭，他並鄭重敬告林全，貿然放行此併購案，將會引發嚴重的後果。
黃國昌下午在社群網站臉書（Facebook）上發文指出，經濟部投審會明天不會處理遠傳併中嘉案，他說，稍早與經濟部投審會確認，明天開會將先不審議由NCC放行的遠傳入主中嘉案，「暫時擋了下來，但事情還沒結束」，拜託大家共同持續關注。
他也再次鄭重呼籲林全，為了台灣媒體發展的未來，否決這項交易案，「別讓這個全國最大的有線電視系統，落入徐旭東手中」。1050919
(中央社)
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