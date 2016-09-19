德央行總裁： 歐央行不能無限期低利率

我要評比

德國中央銀行總裁今天表示，歐洲中央銀行（ECB）不能無限期低利率和貨幣刺激政策。

法新社報導，德國央行總裁魏德曼（Jens Weidmann）告訴南德日報（Suddeutsche Zeithtung)等媒體，「利率持續這麼低的時間，不能比維持物價穩定所需的時間還長。」

魏德曼堅稱：「低利率期間越長，超寬鬆貨幣政策的風險越大。」

歐洲主要再融資利率自2016年初維持零迄今，存款利率為負，代表銀行存錢不但沒利息，還要倒貼錢。

外界憂心終止寬鬆貨幣政策，恐在經濟復甦萌芽之初，即被扼殺。魏德曼駁斥這樣的說法。

魏德曼指出，「個別金融機構或政府預算的潛在問題，不能阻止我們儘速在必要時，讓貨幣政策正常化。」（譯者：中央社劉淑琴）1050919

(中央社)