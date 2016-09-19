兩颱侵襲後 台東水質抽驗過關
連續2個颱風侵襲台東，民眾關心用水，台東縣環保局抽驗飲用水質均合格；不過，還是提醒民眾飲水務必煮沸。
環保局表示，莫蘭蒂颱風過後，緊接著馬勒卡颱風，這幾天都是強風夾帶豪雨，各取水口可能受到泥沙影響導致濁度及懸浮固體增加，民眾擔心飲用水。
台東縣環保局於颱風過境後至各鄉鎮抽驗飲用水，於15日至18日間執行抽驗工作，抽驗28個監測點，結果皆符合飲用水水質標準，民眾可放心用水。
台東縣環保局表示，如民眾發現自來水水質有混濁或水黃現象，可將部分仍留在自來水管的自來水放掉用作沖廁及澆花等使用，並清潔水塔或蓄水池、檢查水塔外觀是否有損傷、將水塔周邊環境進行清掃、除去積水容器，可確保水塔蓄水無二次污染之虞。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。