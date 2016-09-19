兩颱侵襲後 台東水質抽驗過關

連續2個颱風侵襲台東，民眾關心用水，台東縣環保局抽驗飲用水質均合格；不過，還是提醒民眾飲水務必煮沸。

環保局表示，莫蘭蒂颱風過後，緊接著馬勒卡颱風，這幾天都是強風夾帶豪雨，各取水口可能受到泥沙影響導致濁度及懸浮固體增加，民眾擔心飲用水。

台東縣環保局於颱風過境後至各鄉鎮抽驗飲用水，於15日至18日間執行抽驗工作，抽驗28個監測點，結果皆符合飲用水水質標準，民眾可放心用水。

台東縣環保局表示，如民眾發現自來水水質有混濁或水黃現象，可將部分仍留在自來水管的自來水放掉用作沖廁及澆花等使用，並清潔水塔或蓄水池、檢查水塔外觀是否有損傷、將水塔周邊環境進行清掃、除去積水容器，可確保水塔蓄水無二次污染之虞。1050919

(中央社)