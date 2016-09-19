新南向 環球科大開東協經貿語言課程
新南向政策積極推進，環球科大今天表示，本學年開設東協經貿及東南亞語的課程，落實新南向高等教育政策。
環球科大校長陳益興指出，新政府提出「新南向政策」，推動經濟發展開拓東南亞市場，並進行教育、文化及人才的實質交流，用台灣的優勢共榮，創造產業價值鏈。
因應新南向政策，環球科大在105學年度於中小企業經營策略管理研究所，開設「東協經貿發展研究」課程，並在應用外語系開設「東南亞語言學習」，先開馬來西亞語、印尼語，歡迎學生及社會人士選修。
陳益興指出，教育部全力支援大學設立「東南亞經貿學系」，並修習「東南亞語」，鼓勵東協十國留學生來台留學，推進國際化。
環球科大進一步鼓勵台灣新住民第二、第三代、東南亞來台留學生，接受台灣的醫護、觀光導遊、製造業技術等人員訓練，學習華語，將來返回東南亞各國，受僱於台商或當地企業，協助促進就業機會。
陳益興說，除了東協經貿、東南亞語等課程，本學年度並開設「新住民專班」，亦即環球科大展現培育新南向經貿人才、投入東南亞人力培訓、培育新住民人力資源的具體作為。
陳益興表示，環球科大連續10年，參加馬來西亞教育展與當地華文高中及學院簽訂策略聯盟，並致力馬來西亞、印尼、泰國及越南等國合作交流，推動教育交流與人才培育，未來將以此基礎配合推進新南向政策。1050919
(中央社)
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