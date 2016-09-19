都市三元素 總統：創意綠地歷史記憶

總統蔡英文（前左2）19日到新竹市視察隆恩圳和中央公園等竹市新興建設時指出，她在新竹看到「創意」、「綠地」、「歷史記憶」三個重要元素，讓竹市成為大家都喜歡的都市。中央社記者魯鋼駿攝 105年9月19日

總統蔡英文今天下午到新竹市視察隆恩圳和中央公園等新竹市新興建設時指出，她在新竹看到「創意」、「綠地」、「歷史記憶」三個重要元素，讓新竹市成為大家都喜歡的都市。

在結束上午的國家同步輻射研究中心台灣光子源啟用典禮後，總統在新竹市長林智堅與立委柯建銘的陪同下，至新竹市中央公園視察隆恩圳改造工程。

林智堅指出，新竹市擁有「三高一低」的獨特城市DNA，所得高、學歷高、出生率高，同時也是人口結構最年輕的城市，人口平均年齡只有37歲，加上14歲以下孩童佔總人口18%，主以「兒童城市」為施政目標，把整個新竹營造成適合親子同樂的「大自然教室」，充滿歡笑的「兒童遊樂地」。

林智堅表示，市府將透過隆恩圳改造計劃，沿著舊有水路，串連沿途綠帶，同步更新老舊設施，打造新竹市的「超大都市綠廊」，提供市民舒適生活的休閒廊帶，邁向「森林城市」願景。

總統致詞時提到，一個讓人喜歡的都市，必有「創意」、「綠地」、「歷史記憶」三個重要元素，而這些元素都在新竹市看得到，加上新竹市年輕人口多，她肯定市府團隊的努力，及打造兒童城市的用心，讓年輕人無後顧之憂向前衝、實現夢想。

「新竹市的父母很幸福！」總統也說，因為林智堅是三個孩子的爸，因此在市政獲城市建設上，都是以「貼心」為出發點，用同理心照顧這個城市裡的家長與孩子，並允諾會給予支持。1050919

(中央社)