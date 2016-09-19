屏東校園風災損失上億 縣府準備金支應
颱風莫蘭蒂重創屏東，123所學校提報災損，災損金額達新台幣1億5000多萬元，縣長潘孟安今天視察校園時表示，動用災害準備金支應。
屏東除了農漁損失嚴重外，校園災情也嚴重，樹木傾倒、設備及校舍毀損，今天是災後上課日，多數的學校在校長、老師、家長和志工放棄休假日進行清理校園後，今天學生都能正常上課。
受損嚴重的佳冬鄉羌園國小，大門口的設施全毀，拉起封鎖線，師生只能從側門進出；山上的牡丹國小，因平時發電機保養得好，今天學生第一天上課，有水有電，清理校園容易許多。
潘孟安今天到東光國小視察校園災損情形，東光國小校長陳瑞賢及總務主任陳富銘因協助校園搶修而受傷，陳富銘說，拿電鋸爬上樹木，沒想到一不小心卻滑落樹下，肋骨裂開，還好趕緊把電鋸丟掉，沒造成更嚴重傷勢；陳瑞賢因為中秋節當天整理校園後返家，在家中爬梯時不慎右腳骨折，今天開刀治療中。
潘孟安表示，屏東縣各級學校大小不一的災損，依據學校初步回報，總金額已經超過1億5000多萬元，將由縣府災害準備金先行支應，讓校園早日復建。1050919
(中央社)
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