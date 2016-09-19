宋智孝新劇背叛李善均 老婆這周要出牆
南韓有線電視台JTBC推出新劇「老婆這周要出牆」。日前才與陳柏霖在節目中飾演夫妻的宋智孝，這回搭檔李善均，她在劇中飾演一名背著老公紅杏出牆的老婆。
「老婆這周要出牆」電視劇中，演員李善均與宋智孝飾演一對夫妻，其他演員還包括李相燁與歌手寶兒、金熙元與芮智苑，他們將分別飾演3對夫婦，俊男美女的搭配將擦出什麼樣的火花，令人十分期待。
南韓「亞洲經濟」報導，新劇「老婆這周要出牆」改編自日本同名電視劇，主要描述一名丈夫意外地從妻子的手機中發現了其出軌的聊天資訊。為了挽回這段感情，無計可施的丈夫在SNS上發文尋求意見，和匿名網友進行交流，並由此引發了一連串的故事。
「老婆這周要出牆」，預計於10月28日首播。1050919
(中央社)
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