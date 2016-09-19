赴陸招攬觀光遭諷 傅(山昆)萁：不計榮辱

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8名國民黨執政的縣市首長赴陸招攬觀光，引來各界不同的意見與看法，花蓮縣長傅(山昆)萁表示，身為百姓父母官勇於承擔，公道自在人心，不計個人榮辱，只求民生安定。

傅(山昆)萁表示，兩岸關係自520後墜入冰點，對台灣各產業造成極大衝擊，此行透過地方首長表達基層心聲，獲得大陸官方正面回應，釋出八項利多，包含觀光、農業、智慧科技與人文交流等，為凍結的兩岸往來注入暖流，重啟台灣希望。

依觀光局統計資料，今年7月陸客來台數為29.9萬人次，去年7月陸客來台數為35.2萬人次，相較於去年減少5.3萬人次。

傅(山昆)萁指出，520新政府執政，兩岸和平搭橋的基礎產生單方面瓦解，到花蓮的陸客幾乎銳減5成，對於飯店住宿、遊覽車業者、餐廳及伴手禮等相關產業均出現連鎖效應，產生明顯的落差，同時影響就業機會。

「邁出歷史性的第一步，未來如何帶領人民持續踩著穩健的每一步更是關鍵。」傅(山昆)萁說，為儘快改善困境，預防觀光產業鏈崩潰，計畫今年底到北京舉辦「農產品推薦會」，並成為常態性活動，同時辦理旅展，行銷花蓮好山好水，讓基層民眾受惠。

傅(山昆)萁指出，兩岸議題對台灣安危榮枯具有關鍵影響力，在520以後，台灣中央相關政策卻經常基於政治性考量，被「政治」牽著走，而非根據理性思考，著實令人擔憂。執政者應拋開意識形態，以高格局眼光實事求是，力促兩岸和平、共存共榮，爭取更寬廣的國際空間。1050919

(中央社)