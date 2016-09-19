海碩男網》成颱風受災戶 砸50萬災後硬體整修

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陽明網球中心中央球場受颱風影響造成地面突起，會內賽開打前趕工重新鋪設。(海碩整合行銷提供)

海碩盃男網賽高雄陽明網球場點燃戰火，未料17日會外賽開戰前，颱風莫蘭蒂掃過港都，意外成為受災戶，大會再砸50萬元災後整修，重新鋪設中央球場地板並整修燈光等設備，趕在19日會內賽開打前讓中央球場整修完畢。

颱風莫蘭蒂肆虐高雄，導致海碩盃賽事場地陽明網球中心多處損毀，除了圍牆坍塌，雨勢也讓中央球場地面突起，主辦單位趕在17、18日重新鋪設中央球場地板，此外受損硬體也整修。

陽明網球中心4號球場颱風過境後圍牆倒塌。(林宋以情攝)

大會表示，包括重新鋪設中央球場地板，場地的燈光維修、升降，以及轉播螢幕、音響整修，災後維修費用估計花費50萬，以維持賽事高品質。

19日的會內賽，整修過後的中央球場也順利啟用。我國3組人馬打頭陣，林亮羽／王宇佐雙打首輪迎戰澳美聯軍伊布登／庫德拉，隨後「小毛」彭賢尹搭檔中國大陸好手公茂鑫，碰頭澳洲組合恰普林／湯普森，中央球場最後一場則是單打由陳迪迎戰義大利瓦尼。

(中時電子報)