激勵孤獨青農 台中市農會辦共識營
青農內心孤獨，需要解解悶！台中市農會全台首創「青年農民團隊共識工作坊」，兩天一夜活動聘請專業講師，激盪青農腦力，並以分組競賽，凝聚向心力。34歲稻農林瑞耀搶頭香報名，他說，和上一代觀念不同，同學也不是務農，難有共同話題，加上整天面對稻田，漸與社會脫節，希望激勵課程能幫他腦內革命。
林瑞耀8年前辭去銑床工作，返鄉接手父親農務，不擅言辭的他說，每天面對4.5公頃稻田，沒對象可講話，尤其農忙季節一天要待在田裡10多鐘頭，他參加朋友聚會不是沒話題，就是無法融入，感覺很孤獨寂寞，漸與社會脫節。
台中市農會推廣部主任張銘政指出，農二代用自己的想法耕作，如果老一輩不認同，就會造成衝突，非務農朋友又無法理解，青農往往找不到知己，久而久之，當初堅持的信念就會漸漸動搖。
「青農絕對不是孤鳥！」張銘政表示，農業局經常舉辦栽培管理、病蟲害防治、市場行銷等訓練式課程，為留住農業人才，特於10月18、19日舉辦「青年農民團隊共識工作坊」，以分組競賽、團隊合作方式，凝聚青農能量，志同道合的農友也能相互打氣，歡迎18歲至45歲設籍台中市的青農報名，限額36名。
(中時)
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