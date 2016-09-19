景點復原快速，高市觀光局推「揪愛水高雄」

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各觀光景點清理完畢，遊客逐漸回流，觀光局「揪愛水高雄」活動吸引不少民眾體驗水上設施。（高市觀光局提供）

「高雄景點沒事了，歡迎來玩」，高市觀光局表示，莫蘭蒂颱風後動物園、蓮池潭等景點樹木傾倒，經過緊急排除，目前各景點均已大致清理完畢，蓮池潭「揪愛水高雄」水域活動18日即恢復，體驗人數甚至破300人，遠超過預期。

觀光局長曾姿雯說，莫蘭蒂颱風影響民眾中秋連假出遊計畫，高雄多個景點受創，幸好事前防颱措施做得紮實，景點災損多半僅限於樹木傾倒，觀光局最快速度清理，包括旗津、蓮池潭、壽山動物園等景點18日均完成清理，請遊客安心到高雄觀光。

為增加蓮池潭旅遊豐富性，高市觀光局陸續於水域委外辦理纜繩滑水、電動船、水上彈跳等活動，9月18日至10月22日再推出「高雄水域遊憩活動─揪愛水高雄」，供民眾嘗試水上遊憩設施，10月15、16日更有獨特的夜間划船體驗。

觀光局表示，可能因中秋連假沒出遊，18日的「揪愛水高雄」活動反應熱烈，單天參加人數破300人，遠遠超過原先預定名額；高姓民眾說，在高雄就是要玩水，而且不必跑太遠，在市區蓮池潭就能玩水上設施，實在很方便。

「揪愛水高雄」在蓮池潭、愛河及金獅湖同步推廣多項水上活動體驗，10月15、16日蓮池潭有月光夜划、水上相撲、趣味划槳、河上尋寶等趣味水上競賽，民眾憑好玩卡或在本月在高雄消費5張發票即可免費報名。

(中時)