烏坎村風波 陸警：林祖鑾小舅子自首
中國大陸廣東省陸豐市警方今天公布，烏坎村前村委會主任林祖鑾太太的弟弟楊少集，已於昨日投案自首。楊少集之前被控涉嫌犯下「聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序」等罪行。
綜合香港電台及英國廣播公司（BBC）中文網報導，烏坎村民6月底以來持續遊行，抗議廣東汕尾陸豐市當局以涉嫌收賄為由逮捕民選村主任林祖鑾（又名林祖戀）。
林祖鑾9月8日在廣東佛山市禪城區人民法院受審，被判監3年1個月。消息傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，聲援林祖鑾；警方13日凌晨進村逮捕13名村民後，雙方爆發激烈衝突。
陸豐市公安局當日發出公告，懸賞至少人民幣10萬元通緝5名烏坎村村民。警方19日公布，除楊少集外，蔡加蝦、劉漢釵、洪永忠等3人已自首，只剩下被指是帶領遊行的魏永漢尚未被捕。
針對烏坎村暴發的警民衝突，有香港記者前往採訪時遭扣留及暴力對待，香港新聞行政人員協會及記者協會共同發表聲明，予以譴責。
一名黃姓村民之前告訴BBC記者說，「我們沒有人帶頭，沒有組織。我想政府想做的是抓你十幾人，看你們還敢不敢繼續抗議。」
另有烏坎村民表示，村內的主要通道仍有特警巡邏，不時搜查民眾住所，村內的店舖大都沒有開門營業，村民不敢外出。1050919
(中央社)
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