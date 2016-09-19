新竹市超貼心 蔡英文：家長好幸福
總統蔡英文19日在新竹市停留一整天，馬不停蹄訪視竹科、地方建設及傳統產業，走進人群與市民話家常，還在高溫下揮汗試作玻璃工藝，多次盛讚市長林智堅是最「貼心」的首長，城市中隨處可見以人為本的特色元素。
蔡英文上午結束台灣光子源設施啟動儀式後，下午前往中央公園了解隆恩圳改造計畫，並仔細探訪一旁的中央公園，不少家長們趁著好天氣，帶孩子到公園溜滑梯、玩沙，見到蔡英文出現在社區，驚喜地連連熱情打招呼。
林智堅表示，隆恩圳改造計畫為竹市發展奠定基礎，是「新竹市的生命泉源」，市府也藉改造計畫，為城市打造嶄新風貌，沿著舊有水路，串連沿途綠帶，更新老舊硬體設施，打造「超大都市綠廊」，邁向「森林城市」願景。
蔡英文隨後參訪享譽全台的春池玻璃實業有限公司，在董事長吳春池指引下，先後參觀炫麗奪目的亮彩琉璃建材、回收玻璃、窗戶平板玻璃、液晶螢幕LCD玻璃等，並體驗1400度高溫製成的玻璃雕塑。
在多名國寶級師傅的指導下，蔡英文在窯爐旁製成吹製玻璃杯，過程中兩次用力吹氣才將滾燙玻璃充氣，直呼「真是不容易」，並佩服師傅們為秉持傳統產業所付出的心血。
蔡英文讚許林智堅的施政，軟硬體設施處處可見「貼心」的珠璣，加上本身是3個孩子的爸，所創造出環境的宜室宜家，「新竹市的家長們好幸福！」
(中時)
關鍵字：蔡英文
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