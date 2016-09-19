台首位LPGA冠軍鄭美琦 獲選TLPGA理事長

台首位LPGA冠軍鄭美琦，獲選TLPGA新任理事長。(張國欽攝)

台灣女子職業高協(TLPGA)19日進行第6屆會員大會，1988年台灣選手首位贏得LPGA冠軍的鄭美琦，於理監事會中獲推舉為新任理事長，由於她善其溝通、瞭解國內基層培訓環境，接任理事長後有助為台灣女子高球帶來新氣象。

今年55歲的鄭美琦，1998年在LPGA羅徹斯特公開賽奪冠，是台灣高球史上第1位贏得LPGA奪冠的女子選手，職業生涯以日巡為主戰場，曾與同期的涂阿玉、吳明月、黃璧洵、蔡麗香、黃玥琴等人，聯手在日巡打出「台灣女旋風」威名，5年級之前的球友對她不陌生。

近年淡出賽場的她，目前擔任裙襬搖搖逐夢盃南區專任教練，由於近年極力投手基層青少年培育工作，加上擅於溝通與廣納建言，有助帶領近年發展蓬勃的女台巡再創新榮景。駱淑禎與劉智慧獲選新任副理事長。

現任理事長劉依貞，6年兩屆任內對TLPGA貢獻居功厥偉，不僅每年比賽場次超過20場、結合其他亞洲國家舉辦共同認證賽事，還爭取將女台巡加入勞力士世界排名積分組織，讓國內多位女高手得以列入世界排名，堪稱歷任最稱職理事長，名符其實功成身退。

(中時電子報)