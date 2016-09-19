上置集團斥3千萬英鎊 買下倫敦金融城Cazenove大樓

我要評比

華爾街見聞報導，上置集團（其大股東為中民投旗下中民嘉業）今（19）日公告稱，以總價3,250萬英鎊（約合3.35億港元）收購英國倫敦金融城的Cazenove總部大樓。

據上置集團公告，此次出售方為德國公司aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH，收購標的為一棟坐落於Moorgate與Telegraph Street交界的黃金地段，位處倫敦金融城核心的銀行區要地，郵政編號EC2的六層樓辦公大樓。

資料顯示，該物件毗鄰多座知名建築，包括南側的ING倫敦分行、英格蘭銀行（英國央行）總部及皇家交易所，以及西側的倫敦市政廳。

(工商)