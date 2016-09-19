台灣虎航生力軍報到 第9批空服員今開訓
台灣虎航今(19)日第九批空服員報到，他們將開始為期六週的訓練課程，預計將於年底上線。台灣虎航表示，希望藉由第九批空服員完訓加入客艙組員的行列後，能在台灣虎航布局航空版圖的同時，補足開闢航網的人力需求，並為日後持續開拓新航線作準備。
本次報到的第九批空服員，出現了難得全數皆為女性儲備空服員的組合。採精兵招募制的台灣虎航，除了外語能力、學經歷外，也看重個人特質，以能和台灣虎航的活潑企業文化「真誠、熱情、溫暖」相配合。第九批的虎妞們，有來自各行各業的人才，個人特質皆相當鮮明，今日報到時也都彼此鼓勵並溫馨喊話勉勵，希望能完成一個半月的嚴格訓練課程好穿上台灣虎航的制服，成為虎妞一齊翱翔天際。
台灣虎航是台灣首家獲得信譽品牌白金獎項認證的國籍第一平價航空，目前營運17條國際航線，其中包含11條日本航線分別從桃園及高雄出發，而今(2016)年5月，台灣虎航也正式開航了第一條韓國航線：大邱，廣受旅客的喜愛。
本(9)月亦正值台灣虎航今年首次招募韓、日語儲備空服組員的徵選階段，看出台灣虎航計劃深耕東北亞旅遊市場的企圖心。待本月底的複試結束後，錄取的考生，將成為台灣虎航的第十批空服員。
(工商)
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