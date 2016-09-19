泛藍縣市首長登陸 綠酸藍噴口水刷存在感

國民黨文傳會19日召開「兩岸急凍經濟冷颼颼、民間破冰蔡政府眼紅」記者會，會中國民黨文傳會副主委胡文琦強調，沒有人能逼總統蔡英文說出或承認「九二共識」四個字，但身為國家領導者就必須解決問題，若無法拿出更具體的作法，也應說出有什麼錦囊妙計，不要見不得別人好。

對此，民進黨發言人黃適卓同日回批，呼籲國民黨文傳會應該做點正事，持續胡亂的指控與批評，用噴口水來刷存在感，對國民黨自身的黨務改革沒有幫助！

黃適卓表示，民進黨的立場與態度很清楚，我們支持兩岸城市的正向互動，包括觀光、文化、經貿與社會等各層次往來；只要有助於增進兩岸雙方互相了解，都願務實開放地推動兩岸之間各項交流。

黃適卓強調，「兩岸關係不應拿來政治操作，甚至製造對立。」我們呼籲國共兩黨，勿以政治因素干擾兩岸人民的正常互動交往，這將不利於兩岸關係的長遠發展。

(旺報)