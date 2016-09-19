惹「麻」煩也離不開！瑤瑤曝愛金陽4年原因
因廣告台詞「殺很大」爆紅而進軍演藝圈的瑤瑤（郭書瑤），不願自己被定型為花瓶，靠著自身努力終於完成「將衣服一件件穿回來」的不可能任務，成為影歌視三棲藝人，還曾榮獲金馬獎最佳新演員殊榮。忙於事業之餘，她還有個交往4年的男友金陽，雖然中間曾因男方惹上呼麻風波，讓這段感情出現變數，但小倆口還是攜手挺過，近日瑤瑤更主動透露離不開對方的原因。
瑤瑤與金陽在交往初期時常不避諱公開放閃，但在去年男方卻因呼麻重創形象，連帶使得瑤瑤受到影響，當時外界揣測這段感情恐怕到此為止，就連瑤瑤自己都曾PO文，心痛直呼：「為什麼要說謊…難道不知道會讓人受傷？」不過她當時表示雖然1個月沒見到對方，可心裡從未想過分手，最後她選擇了原諒，金陽也改過自新，小倆口挺過風波，各自繼續為事業打拼，企圖打造能讓2人牽手走過的未來道路。
雖然許多人認為2人知名度與成績天差地遠，不過瑤瑤卻不以為意，甚至曾透露金陽不僅高又帥，還是高學歷又會跳舞，讓她非常崇拜，加上他能包容她的壞脾氣，甚至拍戲拍到凌晨3點都會來接她，笑說「難得可以找到不錯的。」，不過據《蘋果日報》報導，即使小倆口感情越來越穩定，瑤瑤似乎仍沒打算結婚，坦言自己事業心重，目前並沒有人生下一步的打算。
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(中時電子報)
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