參加三重光華里長補選涉賄選 65歲女鄰長被訴
投入三重光華里里長補選的柯月娥，遭檢警調查出她不僅招待選民到餐廳吃好料，還贈送選民每人一盒鳳梨酥，經檢方複訊後聲押獲准，柯女也因此落選，新北地檢署今日依違反選罷法罪嫌將柯月娥及任姓女樁腳起訴。
三重光華里里長莊昭賢在今年5月間去世，市府也決定在7月30日辦理補選，65歲光華里8鄰鄰長柯月娥投入補選不久，旋於5月中旬起由本人或指派樁腳在里內贈送每盒價值240元、附有「懇請支持」名片的鳳梨酥給里民。
另柯月娥也在5月中參加區公所舉辦的里鄰長聯誼旅遊活動時，在遊覽車上贈送參與的光華里民每人一盒鳳梨酥。
檢警調也查出，柯月娥假借「五路財神會」活動名義，5月底在龍門路某餐廳提供免費餐引招待里民吃好料，並逐桌向里民敬酒拉票，柯月娥及任姓樁腳也在選前遭檢方傳喚後聲押獲准。
對此柯月娥到案後辯稱，送鳳梨酥是請大家「吃平安」，與選舉無關；在神明會餐會上只有說拜託，但沒有談及選舉。
新北地檢署今依違反選罷法罪嫌將柯月娥及任姓樁腳起訴，但檢方也認為，柯、任在偵查中自白犯罪，且贈送鳳梨酥禮盒價值不高，加上她又在選舉中落敗，經此偵審教訓應知警惕，建請減輕其刑並量以適當之刑。
(中時)
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