身障就博會 50多廠商提供上千職缺
「台南有愛、職場無礙」今年台南市身心障礙者就業博覽會，將於24日在善化區文康育樂中心登場，共有璨揚、群創光電、志鋼金屬、統一實業等50多家廠商參與，提供超過1000個職缺，台南市長賴清德也大力邀請求職者把握機會，找到適合工作。
今天市府在永華市政中心舉辦身障就博會記者會時，賴清德表示，身心障礙者因身體及心理或家庭因素限制，求職過程往往較一般人辛苦，他特別感謝此次參加徵才的56家廠商，提供身障朋友1012個工作機會；這些企業不僅只有追求利潤，更肩負起社會責任。
賴清德還說，台南市去年足額進用身心障礙員工比率達95.3%，雖高於全國平均值的90%，但仍有約4.7%的企業未足額進用，市府會繼續努力；另外，為提高身心障礙朋友的進用，市府也已建置身心障礙者人力銀行，提供實際且快速的媒合管道。
此次身障就博會提供上千個職缺，除有製造業、餐飲業、保全業、觀光旅館業、清潔業、影視業等多種職類，提供求職者選擇外，當天更推出投履歷送好康活動。
(中時)
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