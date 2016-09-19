世大運招募親善團 柯文哲要一里認領一國
台北市長柯文哲今天表示，2017世大運成立「熊蓋讚親善團」，每個區公所認領一個洲、每個里認領一個國家，負責接待世大運來訪的國外運動員，讓他們賓至如歸，作為國際行銷。
台北市民政局上午舉行「世大運熊蓋讚親善團」招募記者會，「熊蓋讚親善團」將擔任親善大使，接待遠道而來的各國貴賓及選手，並協助推動宣導世大運、介紹參賽國家文化、組成加油團等。
柯文哲致詞時表示，世大運一個重要精神就是「讓世界看見台灣」，屆時來台運動員及教練就有1萬2000名，再加上遊客及採訪媒體人數，應該還有一倍以上，這是台灣跟世界接軌的大好機會。
他說，「熊蓋讚親善團」就是要讓每個行政區認領一個洲，每個里再認領一個國家，國家代表隊來台參賽時，就有人去接待，讓國外來的運動員都有賓至如歸的感覺，再把對台灣好的印象帶回去國內，達到台灣國際行銷目的。官方的志工人數將會達到1萬8000人，但他認為沒有上限。
台北市民政局表示，目前已有國際同濟會台灣總會、國際獅子會300-A2區、國際扶輪3520地區等團體，率先響應加入熊蓋讚親善團，歡迎各行業團體加入，可向北市各區公所民政課洽詢參加事宜。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。