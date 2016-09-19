世大運招募親善團 柯文哲要一里認領一國

台北市長柯文哲今天表示，2017世大運成立「熊蓋讚親善團」，每個區公所認領一個洲、每個里認領一個國家，負責接待世大運來訪的國外運動員，讓他們賓至如歸，作為國際行銷。

台北市民政局上午舉行「世大運熊蓋讚親善團」招募記者會，「熊蓋讚親善團」將擔任親善大使，接待遠道而來的各國貴賓及選手，並協助推動宣導世大運、介紹參賽國家文化、組成加油團等。

柯文哲致詞時表示，世大運一個重要精神就是「讓世界看見台灣」，屆時來台運動員及教練就有1萬2000名，再加上遊客及採訪媒體人數，應該還有一倍以上，這是台灣跟世界接軌的大好機會。

他說，「熊蓋讚親善團」就是要讓每個行政區認領一個洲，每個里再認領一個國家，國家代表隊來台參賽時，就有人去接待，讓國外來的運動員都有賓至如歸的感覺，再把對台灣好的印象帶回去國內，達到台灣國際行銷目的。官方的志工人數將會達到1萬8000人，但他認為沒有上限。

台北市民政局表示，目前已有國際同濟會台灣總會、國際獅子會300-A2區、國際扶輪3520地區等團體，率先響應加入熊蓋讚親善團，歡迎各行業團體加入，可向北市各區公所民政課洽詢參加事宜。1050919

(中央社)