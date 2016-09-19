F1新加坡大獎賽 飆速也吃辣椒螃蟹

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2016年一級方程式（F1）賽車新航新加坡大獎賽落幕，遠道而來的大批觀光客和賽車迷除湧入濱海灣觀賽外，更大啖道地的沙嗲、叻沙、雞飯及辣椒螃蟹，商機無限。

這次F1新加坡大獎賽，吸引大批旅客觀賽，不僅大飽眼福飆速感，相繼帶動濱海灣賽道旁咖啡廳、餐廳商機。

鄰近飯店住客率同樣也是滿滿滿，房客在飯店裡不時看到穿著不同車隊制服的工作人員，車迷們也穿上心愛車隊的服飾，和其他車隊粉絲互別苗頭，較勁意味十足。

這群遠道而來的觀光客和賽車迷，除了晚上親赴現場觀戰外，下午多半泡在咖啡店裡談論並研判當天可能的賽況，也和其他國家的車迷彼此交換心得。

麗思卡爾頓美年酒店公關傳訊總監馮佳儀（Nathalyn Fong）指出，F1新加坡大獎賽賽事期間，諸如沙嗲、叻沙、雞飯及辣椒螃蟹等兼具南洋風情美食，很自然成為觀光客和賽車迷最佳選擇。

記者實地走訪麗思卡爾頓美年酒店，義大利主廚在3樓的Colony餐廳裡忙進忙出，指揮他的多國籍工作團隊，製作最道地的新加坡美食，讓車迷們暫時忘卻激烈賽況，專心享用眼前的美食。

另外，值得一提的是，除粉絲在賽事期間拍攝激烈賽況，也有不少情侶賽事結束後在煙火加持下，以手機自拍留下歷史見證。

F1新加坡大獎賽，賓士車隊德國車手羅斯柏格（Nico Rosberg）昨晚奪冠，紅牛車隊的澳洲車手里奇東（Daniel Ricciardo）獲亞軍，賓士車隊英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）第三名。

F1新加坡大獎賽擠爆濱海灣，新加坡大獎賽是今年的第15站賽事，共有來自11支車隊的22名選手參賽。1050919

(中央社)