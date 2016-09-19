7旬老翁撒網捕魚 疑溺水不治

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嘉義縣7旬蔡姓老翁今天在布袋鎮海港大道附近捕魚時疑似溺水，消防人員救起時，老翁已身體僵硬、明顯死亡，後續交由警方及家屬處理。

嘉義縣消防局表示，布袋鎮海港大道附近鹽田於下午2時左右傳出有民眾溺水，立即派遣布袋、東石、朴子等分隊前往救援。

救援人員在現場發現魚網，拉魚網發現有重物卡住魚網，立即搭乘救生艇下水搜尋。

消防人員於下午3時7分左右找到老翁，但身體已僵硬，早已氣絕多時，後續交由警方及家屬處理。至於真正死亡原因，需由警方進一步調查。1050919

(中央社)