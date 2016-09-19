陸資湧入 港股走揚
儘管美國貨幣政策不確定，但由於中國大陸資金繼續湧入，香港股市今天大幅走揚，恆生國企股盤中曾一度大漲超過2%。
路透社報導，恆生指數上漲0.9%，收在23550.45點。恆生國企股上漲1.6%，收在9747.75點。
投資人正在等待預定本月20日至21日舉行的美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場委員會（FOMC）會議結果，日本中央銀行的政策會議結果也將在21日公布。
大陸投資人今天經由滬港通在香港股市砸下了55億元人民幣（約262.74億台幣）的資金。最近成為熱門跨界投資管道的滬港通，在經過4天的中秋節假期後今天恢復交易。
香港的金融類股大幅上漲，主因大陸渴求收益的投資人因看中香港上市銀行的高股利和低本益比而搶進銀行股。（譯者：中央社簡長盛）1050919
(中央社)
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