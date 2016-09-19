負傷拚戰 張宥心奪世界輪滑冠軍

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就讀國立宜蘭大學一年級的張宥心，日前在中國大陸參加「2016世界速度輪滑錦標賽」時，不慎受傷，但她隔天參加錦標賽另外一個項目時，負傷擊敗各國好手，拿下金牌。

張宥心從小就參加宜蘭縣「紅小將速度輪滑團隊」，已有7年的訓練經驗。去年，她首度入選台灣代表隊擔任國手，拿到1萬公尺公路賽與場地賽兩面銀牌。

今年，張宥心再度入選國手，在9月11日至18日前往中國大陸南京，參加「2016世界速度輪滑錦標賽」。張宥心在比賽首日參加1萬公尺比賽時，不慎跌倒受傷；但隔天她負傷參加1萬5000公尺比賽時，擊敗各國速度輪滑好手，拿下金牌。

張宥心名揚國際後，今天跟著教練黃家興等人，凱旋返回故鄉宜蘭，接受縣議員黃適超及隊友們的熱情歡迎。

張宥心說，1萬5000公尺比賽不是她最拿手項目，當時以平常心參賽，結果反而拼出好成績拿下金牌，最感謝教練過去的指導。

黃家興表示，宜蘭常下雨，希望宜蘭縣能早日有處速度輪滑室內場地，提供給小選手們更安全、舒適的訓練空間，讓更多選手得以發揮實力。1050919

(中央社)