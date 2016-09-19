海巡署千噸級雙艦成軍 總統21日校閱

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海巡署新造1000噸級「台東艦」（CG-133）及「屏東艦」（CG-135）成軍典禮因莫蘭蒂颱風來襲順延至21日舉行，總統蔡英文當天上午將南下校閱，當天下午並開放民眾登艦參觀。

成軍典禮將在海軍高雄新濱碼頭舉行，蔡總統將南下校閱海巡署陸上部隊、宣達成軍令親授雙艦艦旗，並登屏東艦視察航儀、高壓水砲及40快砲等裝備，除驗收海巡署強化海巡編裝成果外，並彰顯政府捍衛主權及維護漁權決心。

海巡署表示，台東艦及屏東艦全由國人自行設計、建造，有效貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速最高可達24節，續航力6000浬，將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊。

海巡署說，當天下午開放民眾登艦參觀，碼頭並設置「海巡艦艇介紹」、「海洋污染防治」、「應勤救難裝備」、「海洋生態保育」4大展區，安排專人引導及解說，歡迎民眾攜帶身分證件到場參觀。1050919

(中央社)