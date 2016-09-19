行政院公告 基本工資修正10/1實施

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行政院今天公告通過修正基本工資，10月1日起基本工資時薪部分，先調升至126元，民國106年1月1日再調升至133元，月薪也同步調升至2萬1009元。

勞動部日前召開基本工資審議委員會，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元；時薪部分10月1日起，先調升至126元，民國106年1月1日跟月薪同步調升至133元，並提報行政院決定，行政院長林全日前核定基本工資調整案後，行政院於今天公告通過修正基本工資。

勞動部長郭芳煜日前預估，月薪部分影響的勞工約有162萬勞工受惠，其中125萬勞工是本國勞工，37萬人為外籍勞工，時薪部分約有39萬勞工受惠。1050919

(中央社)